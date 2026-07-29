Real Madrid : le dossier Rodri bouclé demain ?

Il n’y a plus trop de doutes : le Real Madrid va bien tout faire pour recruter Rodri cet été. Si certains médias avaient encore des doutes, ils se sont dissipés. C’est notamment le cas chez AS, qui expliquait jusqu’ici que les Merengues n’étaient pas forcément intéressés. Mais la donne a changé, et désormais, le média indique que le Real Madrid va lancer les manœuvres pour enrôler le meilleur joueur du dernier Mondial.

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Le journal rajoute que Florentino Pérez a donné son feu vert et que l’opération pourrait se conclure lors d’une réunion qui se tiendra demain jeudi. Le club de la capitale espagnole espère pouvoir conclure ce dossier pour une somme comprise entre 40 et 50 millions d’euros, alors que le contrat de l’ancien de l’Atlético à Manchester City expire dans un an.