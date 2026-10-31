AC Milan : le sublime coup franc de Diego Moreira contre l’Inter

Quel match de Diego Moreira ! Alors que l’AC Milan menait déjà 2-1 face à l’Inter dans un derby spectaculaire, l’international belge a décidé de faire encore un peu plus parler son talent. Malgré le temps fort des Nerazzurri après la réduction du score d’Alessandro Bastoni, les Rossoneri ont obtenu un coup franc idéalement placé à l’entrée de la surface. Déjà auteur de deux passes décisives en début de rencontre, Diego Moreira s’est chargé de le tirer. Et le Belge n’a pas tremblé. D’une frappe parfaitement exécutée, le ballon est passé juste au-dessus du mur avant de terminer sa course au fond des filets. Un coup franc magnifique qui permet aux hommes de Ruben Amorim de reprendre deux buts d’avance juste avant la pause (3-1).

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Une réalisation qui vient récompenser une première période exceptionnelle de Diego Moreira, impliqué sur les trois buts milanais. Dès la 4e minute, le Belge avait offert l’ouverture du score à Christian Pulisic, avant de servir Adrien Rabiot six minutes plus tard sur un corner joué à deux. Malgré la réaction de l’Inter, survenue à la 21e minute, le joueur de l’AC Milan a donc redonné de l’air aux siens grâce à ce superbe coup franc.