Coventry : Frank Lampard hurle au scandale après la défaite contre Everton

La rencontre entre Everton et Coventry a été marquée par une succession de décisions arbitrales qui ont provoqué la colère de Frank Lampard. Malgré la défaite de son équipe, l’entraîneur anglais estime que trois situations auraient dû tourner en faveur de Coventry : un tirage de cheveux de James Tarkowski sur Caleb Yirenkyi dans la surface, une intervention de Vitalii Mykolenko sur Taiwo Awoniyi à la limite de la surface, puis le deuxième but d’Everton, soupçonné d’avoir été inscrit de la main par Thierno Barry. Trois actions vérifiées par l’assistance vidéo, sans que l’arbitre ne revienne sur ses décisions. « La VAR n’a pas fait son travail aujourd’hui. Elle a joué contre nous », a vivement regretté Lampard après la rencontre.

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« Quand des décisions importantes changent le cours d’un match, elles ont forcément un impact. C’est décevant. La VAR est là pour ça et elle n’a pas fait son travail », a-t-il insisté. Même son de cloche du côté de Jamie Redknapp, consultant pour Sky Sports, qui estime que les Toffees ont bénéficié de décisions favorables : « Celle sur Yirenkyi aurait dû être un penalty, celle sur Awoniyi aussi. La VAR a écarté cette dernière beaucoup trop rapidement, car son pied est clairement sur la ligne. »