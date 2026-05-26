L1-L2 : le football français franchit un cap historique en matière d’affluence

À l’issue de la saison 2025-2026, le football professionnel français confirme une dynamique de fréquentation particulièrement solide, avec un total cumulé de 10,87 millions de spectateurs en Ligue 1 et en Ligue 2. Selon les données communiquées par la LFP, la moyenne globale atteint 18 059 spectateurs par rencontre, un niveau inédit depuis le passage à 18 clubs dans les deux championnats. En Ligue 1, l’engouement reste très élevé avec 27 588 spectateurs de moyenne et un taux de remplissage record de 87,4 %, deuxième meilleure affluence de l’histoire du format à 18 équipes, malgré une capacité légèrement contrainte dans certains stades. La saison est également marquée par une forte densité de guichets fermés (118 matchs) et par la performance de plusieurs clubs moteurs comme le PSG, l’OM, Lens ou encore Strasbourg, ce dernier affichant une progression spectaculaire liée à la fin des travaux de la Meinau.

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En Ligue 2, la tendance est également clairement en hausse avec 2,48 millions de spectateurs cumulés, soit une progression de 8 % sur un an. La moyenne par match s’établit à 8 337 spectateurs, un cinquième meilleur niveau historique, portée par une hausse de la fréquentation dans une majorité de clubs. Plusieurs formations dépassent désormais les 10 000 spectateurs de moyenne, à l’image de l’ASSE, du Mans ou encore de l’ASNL, tandis que des affiches comme ASSE–Amiens ont permis de battre des records d’affluence.