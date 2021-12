Atlético de Madrid : les dessous du départ annoncé de João Félix

Le futur de João Félix (22 ans) à l’Atlético de Madrid s’écrit plus que jamais en pointillés. Acheté pour 127 M€ en 2019, l’international portugais (20 sélections, 3 buts) était censé incarner la relève au Wanda Metropolitano. Mais aujourd’hui, les socios colchoneros se réjouissent surtout du retour au bercail d’Antoine Griezmann.

S’agissait-il d’une conséquence de l’information parue hier dans les colonnes d’AS ? Toujours est-il que João Félix n’a pas participé à la folle soirée de l’Atlético face à Porto (3-1). Annoncé sur le départ par le quotidien madrilène, le Lusitanien semble vivre ses dernières heures dans la capitale espagnole. Pour rappel, AS a en effet affirmé que le joueur veut plier bagage et qu’un départ en janvier est possible.

L’Atlético est en réalité très vendeur

Ce mercredi, la radio Cadena SER a révélé les dessous de ce dossier. « Tout part du match à Mestalla (contre Valence, le 7 novembre dernier, ndlr) quand Jorge Mendes (l’agent du joueur) se met en contact avec le club pour demander son départ. Cholo (Simeone) a fait revenir Griezmann pour essayer de forcer le départ de João Félix », a déclaré l’un des journalistes du média, Javier Matallanas.

Et ce n’est pas tout. Cette version contredit l’information d’hier selon laquelle l’Atlético était opposée à une vente. « L’Atlético lui a dit que s’il lui présente une belle offre, il le laissera partir », poursuit le journaliste. « Il doit se trouver un autre projet parce que ça ne marche pas pour lui. On est en train de perdre un joueur merveilleux. Mais El Cholo préfère perdre Félix que d’autres joueurs », a conclu le média. Sauf revirement de situation, João Félix vit ses derniers mois (ou semaines) à l’Atlético.