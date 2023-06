Les justifications lunaires de Salt Bae sur la polémique de la Coupe du monde 2022

La suite après cette publicité

Cuisiner turc très célèbre, Nusret Gokce plus connu sous son surnom "Salt Bae" avait fait parler de lui en décembre dernier. Très proche de nombreux footballeurs, il était présent lors de la finale de la dernière Coupe du monde entre l’Argentine et la France (3-3/4-2 aux Tab). Un match à l’issue duquel il a pu soulever le trophée alors qu’il n’était pas autorisé à le faire. Interrogé par The Times, il est revenu sur cet incident.

Et le moins que l’on puisse dire c’est que ses propos ne manqueront pas de faire réagir : «c’était une combinaison de mon amour de l’Argentine et de mon enthousiasme. J’aime l’Argentine. J’y ai vécu. Je suis allé les soutenir. Beaucoup de joueurs sont venus au restaurant. Je ne me sentais pas comme un étranger. C’était un moment spécial. Je ne peux rien faire contre la raison pour laquelle j’étais là, mais je ne remettrai plus jamais les pieds sur le terrain de la Coupe du monde. Il y avait deux milliards de personnes qui regardaient la Coupe du Monde… Combien de personnes parlent de moi ? Cinq milliards. Le monde entier. Je ne suis pas allé sur le terrain dans un but publicitaire. J’en avais juste envie. Ensuite, c’était un peu une surprise. Il y avait au moins 1 000 autres personnes sur le terrain, mais quand ils ont montré la vidéo, ils ont compris que c’était juste moi. Je n’ai jamais, jamais voulu éclipser quoi que ce soit. Je n’ai pas aimé l’attention. Je n’ai donné de coups de pied à personne, rien volé…»

