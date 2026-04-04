L’ancien international brésilien Oscar annonce sa retraite à 34 ans

Fin d’aventure pour l’ancien international brésilien Oscar ! En effet, le joueur qui évoluait à São Paulo a officialisé sa retraite ce samedi, dans un témoignage publié par son ancien club. À 34 ans, le milieu offensif, passé notamment par Chelsea a choisi de mettre un terme à sa carrière après une frayeur médicale survenue lors d’examens en fin d’année dernière, au cours desquels il a été victime d’une syncope vasovagale. Le Brésilien ne reviendra donc plus sur les pelouses. « Je termine ici à São Paulo une carrière qui est passée par plusieurs endroits, qui a pratiquement traversé le monde entier. De retour ici à Cotia, où tout a commencé, je suis heureux » a-t-il confié, évoquant avec émotion son retour dans le centre de formation du club.

La suite après cette publicité

L’ancien joueur de la Seleção — présent lors de la Coupe du monde de football 2014 dans son pays — a ensuite expliqué sa décision. « C’est difficile, parce que j’aurais voulu faire plus pour São Paulo, je voulais jouer plus, j’avais du football et de l’âge, je pouvais jouer plus, mais malheureusement, c’est arrivé. Maintenant, je vais prendre ma retraite et continuer à encourager. C’est continuer ma vie de fan. Mon cœur s’est arrêté pendant deux minutes, deux minutes et demie, c’était une frayeur. Aujourd’hui, je suis prêt pour en parler. Ma tension a baissé, puis ils ont fait un massage cardiaque », a-t-il également notifié. Passé par l’Europe et la Chine, Oscar restera notamment dans les mémoires pour son parcours avec le Brésil avec un but lors de la demi-finale historique du Mondial 2014 face à l’Allemagne (1-7).