Real Madrid : Vinicius Jr dicte sa loi

Depuis plusieurs mois, la prolongation de Vinicius Jr (25 ans) fait parler au Real Madrid. Mais le Brésilien n’a toujours pas étendu son bail qui prend fin en juin 2027. Et visiblement, ce ne sera pas encore pour tout de suite.

El Chiringuito annonce que l’attaquant et les pensionnaires du stade Santiago-Bernabéu vont encore attendre un peu. « Il ne sera pas question de la prolongation du contrat de Vinicius avant la fin de la Coupe du monde», a annoncé l’un des journalistes en plateau. Il y a quelques jours, The Athletic avait expliqué que Vini Jr attendait d’en savoir plus sur l’avenir de Xabi Alonso, avec lequel ce n’est pas le grand amour, avant de trancher. Il arrivera en position de force dans les négociations puisqu’il ne lui restera plus qu’une année de contrat à Madrid l’été prochain.