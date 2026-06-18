Un gros scandale d’espionnage éclate pendant la Coupe du Monde 2026

La Coupe du Monde 2026 n’est décidément pas un long fleuve tranquille pour la Corée du Sud. Mardi, nous vous avons expliqué que la sélection asiatique a été frappée par «la polémique de la honte». En résumé, trois journalistes sud-coréens se sont moqués de la star Heung-min Son dans une vidéo qui a été finalement rendue public. L’un d’eux a lancé : « ce n’est pas parce qu’il est capitaine qu’il se comporte comme un chef de section ! Il se comporte comme un militaire ! » Un autre a ajouté : « c’est parce qu’il est capitaine ? Et il n’a même pas fait son service militaire complet ! » Il faut rappeler que le service militaire est considéré comme un grand honneur dans la culture sud-coréenne. Ces moqueries n’ont donc pas du tout été appréciées par les joueurs, qui ont décidé de boycotter la presse en restant silencieux.

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Hormis les interviews imposées par la FIFA, ils ont refusé de répondre à la presse, estimant que les journalistes ont manqué de respect à Son. Finalement, les personnes incriminées ont présenté leurs excuses au sélectionneur national et à Son. Les deux hommes les ont acceptés et les choses reviennent petit à petit dans l’ordre. Mais les coéquipiers de Kang-in Lee ont une nouvelle affaire à gérer à présent. Cette fois-ci, il est question d’espionnage. Un drone a été aperçu en train de survoler le centre d’entraînement des Sud-Coréens lors de la séance d’hier avant leur deuxième match face au Mexique, l’un des pays hôte. L’engin a finalement été abattu par l’armée mexicaine. C’est le coach Hong Myung-bo qui a révélé l’affaire lors de son passage face à la presse.

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Suspicion d’espionnage

«Hier, pendant notre entraînement, un drone a survolé la zone et nous l’avons appris. Heureusement, c’était juste avant notre exercice tactique, donc cela ne nous a pas trop perturbés. Mais nous nous préparions pour le match. C’était le moment le plus crucial. Ce qui s’est passé est donc regrettable (…) Nous comprenons parfaitement qu’il s’agira d’un match à domicile, et nous savons que cela avantagera l’équipe locale. Mais mes joueurs ont déjà disputé de tels matchs, donc ce sera différent demain, et nous devons contrôler le rythme et le déroulement du match», a expliqué le sélectionneur de la Corée du Sud, qui sait que son équipe n’aura pas l’avantage du terrain mais qu’elle fera le maximum pour poursuivre sa série après son succès face à la Tchéquie.

Mais entre la polémique avec les journalistes et l’affaire d’espionnage, la préparation a été agitée. Concernant le drone, FOX Sport indique que deux hommes ont été aperçus en train de prendre la fuite après que l’engin a été abattu par la Garde nationale. Des images des suspects en fuite ont été captées par des caméras de vidéosurveillance. «Les autorités fédérales mexicaines n’ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaires, tandis que les responsables de l’État de Jalisco ont déclaré à l’AFP qu’ils n’avaient aucun compte rendu officiel de l’incident», précise FOX Sport, qui précise que les vols de drones sont interdits au-dessus des stades et des installations des sélections durant la Coupe du Monde. Cela a été notifié par la FIFA, notamment après le scandale d’espionnage de Southampton en Championship.