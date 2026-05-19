PL : Chelsea s’impose contre Tottenham et peut croire à la Ligue Europa

En même temps que Bournemouth - Manchester City, qui a vu le sacre d’Arsenal, Chelsea recevait Tottenham pour sa dernière rencontre à domicile de la saison, à l’occasion de la fin de cette 37e journée de Premier League. Un derby londonien aux énormes enjeux, puisque Tottenham avait l’occasion de valider son maintien en cas de victoire ou de match nul, alors que les Blues devaient l’emporter pour entretenir un espoir de disputer la Ligue Europa. Finalement, la rencontre a tourné à l’avantage des pensionnaires de Stamford Bridge qui se sont imposés (2-1), ce mardi soir.

La suite après cette publicité

D’une frappe lointaine, Enzo Fernández permettait d’abord aux hommes de Calum McFarlane de prendre l’avantage (18e, 1-0), avant qu’Andrey Santos ne double la mise en seconde période (67e, 2-1). Malgré la réduction de l’écart de Richarlison (74e, 2-1), les Spurs n’ont pas réussi à revenir aux coudes à coudes avec leur adversaire du soir et devront attendre l’ultime journée contre Everton pour valider leur maintien. En face, Chelsea monte à la 8e position et est à deux points de Brighton (7e), qui est actuellement qualifié pour la C3.