Serie A : la Lazio s’en sort de justesse contre la Sampdoria

Pendant que le monde du football a les yeux rivés sur la cérémonie des FIFA-The Best à Paris, la 24ème journée de Serie A se poursuivait ce lundi soir avec le déplacement de la Sampdoria, en grand danger de relégation, à Rome pour affronter la Lazio, au stade Olimpico. Et s’ils ont mis du temps à trouver la brèche, ce sont bien les Laziali qui repartent avec la victoire (1-0) grâce à l’ouverture du score très tardive de Luis Alberto (80e). Avant la réalisation du milieu espagnol, les joueurs de Maurizio Sarri dominaient déjà leurs adversaire avec plus de frappes tentées mais surtout un montant touché.

La suite après cette publicité

Classement # Équipe Pts J G N D BP BC DIF 5 Lazio 42 23 12 6 5 39 19 20 19 Sampdoria 11 23 2 5 16 11 38 -27

Au classement, la Lazio grimpe à la 5ème position, tandis que la Sampdoria continue de plonger dans les bas-fonds du championnat italien avec un bien triste 19ème place. Le weekend prochain, les Biancocelesti se déplaceront en Camapnie pour y défier l’ogre du Napoli. Les Génois, quant à eux, essayeront de prendre des points à la maison avec la réception de la Salernitana, dans le cadre de la 25ème journée de la Serie A.

À lire

Sampdoria : les terribles menaces de mort envers la direction