Liga
Real Madrid : le somptueux coup-franc d’Arda Güler
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@Maxppp
Arda Güler commence fort sa saison sous les ordres de José Mourinho. Titulaire ce soir avec le Real Madrid sur la pelouse d’Elche (6e journée de Liga), le Turc a ouvert la marque d’un très joli coup-franc à la 25e minute.
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☄️ | Quel coup franc EXCEPTIONNEL d’Arda Güler !🇹🇷😮💨#ElcheRealMadrid #LALIGA— DAZN France (@DAZN_FR) September 15, 2026
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Profitant d’une faute sur Valverde, le milieu offensif a tenté sa chance depuis une zone proche de l’angle droit de la surface. Il a choisi le second poteau du but et a eu raison. Sa frappe est rentrée avec l’aide du montant.
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