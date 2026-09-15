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Real Madrid : le somptueux coup-franc d’Arda Güler

Par Maxime Barbaud
1 min.
Arda Güler avec le Real Madrid @Maxppp
Elche 0-2 Real Madrid

Arda Güler commence fort sa saison sous les ordres de José Mourinho. Titulaire ce soir avec le Real Madrid sur la pelouse d’Elche (6e journée de Liga), le Turc a ouvert la marque d’un très joli coup-franc à la 25e minute.

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Profitant d’une faute sur Valverde, le milieu offensif a tenté sa chance depuis une zone proche de l’angle droit de la surface. Il a choisi le second poteau du but et a eu raison. Sa frappe est rentrée avec l’aide du montant.

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