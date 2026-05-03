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Real Madrid : Ferland Mendy s’est encore blessé

Par Jordan Pardon
1 min.
Ferland Mendy sous le maillot du Real Madrid. @Maxppp

La tuile pour Ferland Mendy. Titulaire ce dimanche soir à l’occasion de la rencontre du Real Madrid face à l’Espanyol Barcelone, le latéral gauche français a dû quitter ses partenaires dès la 14e minute de jeu. Il s’agit là de sa cinquième blessure cette saison, lui qui était revenu il y a à peine un mois.

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Se tenant la hanche droite après un sprint vers son but, Mendy affichait une mine qui n’inspirait guère à l’optimisme. Le Real Madrid est confronté à une vague incessante de blessures, qu’on totalise désormais au nombre de 57 puisque Dani Carvajal s’est lui aussi blessé ces derniers jours.

Pub. le - MAJ le
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