Liga
Real Madrid : Ferland Mendy s’est encore blessé
1 min.
@Maxppp
La tuile pour Ferland Mendy. Titulaire ce dimanche soir à l’occasion de la rencontre du Real Madrid face à l’Espanyol Barcelone, le latéral gauche français a dû quitter ses partenaires dès la 14e minute de jeu. Il s’agit là de sa cinquième blessure cette saison, lui qui était revenu il y a à peine un mois.
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Se tenant la hanche droite après un sprint vers son but, Mendy affichait une mine qui n’inspirait guère à l’optimisme. Le Real Madrid est confronté à une vague incessante de blessures, qu’on totalise désormais au nombre de 57 puisque Dani Carvajal s’est lui aussi blessé ces derniers jours.
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