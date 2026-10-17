Omar Da Fonseca aperçu dans les manifestations à Paris

Ce samedi, la France est la scène de plusieurs manifestations à travers le pays. Alors que ces mouvements ont pour vocation de dénoncer le manque de moyens dans l’éducation nationale et la situation globale du pays. Malheureusement, alors que ce droit civique est à préserver, les manifestations ont laissé place à certains heurts.

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😭 OMAR DA FONSECA, STAR DES RUES DE PARIS ! 🇦🇷❤️ En pleine manifestation dans la capitale, le célèbre commentateur a été reconnu et acclamé par la foule ! 😂👏 La suite après cette publicité Même loin des terrains, Omar Da Fonseca met tout le monde d’accord ! 🐐 https://t.co/SFKyFj4vSU— Foot Mercato (@footmercato) October 17, 2026

Avant cela, plusieurs sportifs français ont apporté leur soutien au mouvement. Durant les manifestations à Paris, les amoureux du football ont pu voir un visage familier dans la foule. En effet, Omar Da Fonseca, célèbre commentateur sur BeIN Sports puis Disney+ était présent dans les rues. Alors qu’on ne sait pas s’il était là pour manifester également, l’ancien joueur argentin a été chaleureusement accueilli par la foule, visiblement enjouée de le rencontrer. Un peu plus tard dans l’après-midi, Omar Da Fonseca a commenté la victoire du Barça sur la pelouse du Bétis.