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Omar Da Fonseca aperçu dans les manifestations à Paris

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
Omar Da Fonseca en plateau sur BeIN Sports (crédit photo Panoramic) @Maxppp

Ce samedi, la France est la scène de plusieurs manifestations à travers le pays. Alors que ces mouvements ont pour vocation de dénoncer le manque de moyens dans l’éducation nationale et la situation globale du pays. Malheureusement, alors que ce droit civique est à préserver, les manifestations ont laissé place à certains heurts.

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Avant cela, plusieurs sportifs français ont apporté leur soutien au mouvement. Durant les manifestations à Paris, les amoureux du football ont pu voir un visage familier dans la foule. En effet, Omar Da Fonseca, célèbre commentateur sur BeIN Sports puis Disney+ était présent dans les rues. Alors qu’on ne sait pas s’il était là pour manifester également, l’ancien joueur argentin a été chaleureusement accueilli par la foule, visiblement enjouée de le rencontrer. Un peu plus tard dans l’après-midi, Omar Da Fonseca a commenté la victoire du Barça sur la pelouse du Bétis.

Pub. le - MAJ le
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