Inter : rebondissement en vue pour Benjamin Pavard ?

Et si Benjamin Pavard restait finalement à l’Inter Milan ? Sous contrat jusqu’en 2028 avec le club lombard, le défenseur français avait été vite classé dans la catégorie des indésirables durant cette intersaison, à son retour de son prêt, raté, du côté de l’Olympique de Marseille. Mais pour l’instant, le marché n’a pas particulièrement bougé pour lui, et l’Inter s’est depuis séparé d’Acerbi, Darmian et De Vrij (en plus du gardien Yann Sommer), tous arrivés en fin de contrat et non renouvelés.

La suite après cette publicité

C’est le calme plat au niveau des arrivées dans ce secteur, et selon La Gazzetta dello Sport, « un nouveau Pavard semble avoir émergé. Une attitude plus obstinée, comme s’il nourrissait une volonté renouvelée de reconquérir l’Inter. » Alors, malgré un salaire qui pèse lourd (5 M€ annuels) et un entraîneur qui ne comptait initialement pas sur lui, l’Inter pourrait finalement revoir son jugement si le mercato restait au point mort dans les prochains jours. Une chose est sûre, les dirigeants ne veulent pas le prêter à nouveau, ce sera un départ définitif. Ou un maintien dans l’effectif.