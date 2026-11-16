Grosse humiliation pour les Pays-Bas ce soir, écrasés par l’Allemagne sur le score de 5-0. Un premier coup dur pour Xavi Hernandez, alors que sa sélection prend déjà très cher au pays. L’ancien joueur de la Roja a pris la parole. « Permettez-moi de commencer par présenter mes excuses aux supporters », a d’abord lancé le Catalan devant les caméras de NOS.

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« Je suis très déçu, très triste, car jusqu’à aujourd’hui j’étais très fier des joueurs. Ça a été un choc pour moi en tant qu’entraîneur. Nous allons construire quelque chose de nouveau. La mentalité doit changer. Je ne peux pas accepter cela. Nous avons besoin de joueurs avec de l’esprit. Les joueurs doivent changer de mentalité. C’est une situation difficile, mais les joueurs vont en tirer des leçons », a conclu l’ancien milieu du FC Barcelone, qui risque de recevoir bon nombre de critiques dans les prochaines heures…