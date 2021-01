OM : reprise de l'entrainement sans Sanson et Amavi

Hier matin, les Olympiens étaient de retour à l’entraînement après la trêve hivernale. D’après les informations de L’Équipe, seuls Morgan Sanson et Jordan Amavi n’ont pas participé à la séance. Le premier avait été touché aux ischio-jambiers pendant la rencontre face à Monaco le 12 décembre dernier et ne retrouvera les séances collectives que lundi prochain. Le second était sorti sur blessure lors de la défaite 2 buts à 1 contre Rennes le 16 décembre. Pour le moment, aucune indication quant à un possible retour du latéral gauche.

L’Olympique de Marseille reprendra la compétition le 6 janvier à l’occasion de la réception de Montpellier (8ème de Ligue 1) au Stade Vélodrome. Les Marseillais tenteront de débuter l’année 2021 de la meilleure des manières, en stoppant la mauvaise dynamique en cours. Les hommes d’André Villas-Boas restent sur 3 matchs sans victoire, dont 2 défaites, et pointent à la 5ème place du classement malgré 2 matchs en retard.