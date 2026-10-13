Fayza Lamari a été placée sous le statut de témoin assisté dans l’affaire Sanhadji

L’affaire dite Mohamed Sanhadji, du nom de l’officier de sécurité de l’équipe de France, a un peu pollué le quotidien des Bleus durant le premier rassemblement de Zinedine Zidane. Le sélectionneur l’avait initialement reconduit dans ses fonctions, avant sa mise en examen pour corruption, trafic d’influence, détournement de fonds publics ou encore escroquerie, début septembre. Il aurait notamment obtenu des dons en nature mais aussi diverses sommes d’argent de la part de plusieurs internationaux français. Kylian Mbappé lui avait notamment versé 60 300 euros, soit une partie de sa prime du Mondial 2022 au Qatar. Un mois plus tard, l’attaquant employait le "Monsieur sécurité" de l’équipe de France lors d’un voyage au Cameroun. Ce voyage fait justement l’objet d’une enquête pour déterminer s’il s’agissait d’une affaire privée alors que Sanhadji est fonctionnaire de police.

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C’est dans ce cadre que Fayza Lamari a été entendue vendredi dernier devant les trois juges d’instruction, et qu’elle a finalement été placée sous le statut de témoin assisté, selon les informations de L’Équipe. A l’issue de l’audition, les juges ont estimé qu’il y avait des indices sur certains faits reprochés mais qu’ils n’étaient pas suffisamment graves pour une mise en examen. Un soulagement pour la mère du champion du monde 2018, qui a lui-même été entendu par les enquêteurs.