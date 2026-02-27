PSG : Luis Enrique envoie un message clair à Chelsea

C’est un Luis Enrique très détendu et souriant qui s’est présenté devant les médias en conférence de presse. Pourtant, les dernières actualités autour du club de la capitale avaient de quoi ôter le sourire à plus d’un entraîneur. En plus de la mise à jour médicale inquiétante sur Fabian Ruiz, le club de la capitale a appris qu’il allait affronter Chelsea en 8es de finale de Ligue des Champions. Une double confrontation qui s’annonce houleuse pour les Parisiens qui restent sur une défaite face aux Blues lors de leur dernière confrontation en finale de la Coupe du monde des clubs (3-0). Pourtant, cette déculottée concédée en mondovision face aux Londoniens n’alimente aucun sentiment de revanche ce vendredi chez Luis Enrique.

«Le tirage au sort a été fascinant comme d’habitude. Je suis très content, comme d’habitude. Ce sera fascinant de jouer contre l’une des meilleures équipes qu’on connait bien. Aucun sentiment de revanche, ce sont différentes compétitions. C’est notre chemin, on est habitués.» En effet, les Parisiens ont l’habitude d’affronter un cador en 8es. Pour rappel, les coéquipiers d’Ousmane Dembélé avaient joué Liverpool à ce stade de la compétition. Des équipes anglaises qui portent désormais chance aux Franciliens car les Parisiens avaient remporté la coupe aux grandes oreilles la saison dernière en affrontant Liverpool, Aston Villa puis Arsenal lors des phases à élimination directe.

Luis Enrique prévient la concurrence

Avant cette conférence de presse, Luis Enrique avait déjà été très serein face à ce tirage au sort. Aux micros des médias du club, le coach catalan a expliqué qu’il n’était pas sous pression par rapport à ce tirage difficile et une partie de tableau très relevée où Paris pourrait jouer Liverpool en quarts puis le Real Madrid, le Bayern Munich ou Manchester City en demi-finale : «si on parle de la Ligue des champions, je suis préoccupé pour le reste des équipes, pas pour nous. Nous sommes les champions en titre donc ce sont les autres qui doivent avoir un esprit de revanche. Je suis sûr qu’aucune équipe n’est contente de jouer contre le PSG.».

Ensuite interrogé par PSGTV sur la difficulté d’affronter Chelsea, une équipe que le club de la capitale n’a plus affrontée depuis 10 ans en C1, Luis Enrique a ajouté : «ils ont changé d’entraîneur, ça fait une différence (par rapport au dernier match en Coupe du monde des clubs). C’est une compétition différente, il faut analyser ce qu’ils ont changé avec Rosenior. C’est motivant mais on n’y va pas avec un esprit de revanche, ça ne sera pas une revanche.» Vous l’aurez compris, Luis Enrique n’a pas peur de Chelsea.