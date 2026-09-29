La FIFA porte de lourdes accusations contre l’UEFA

Rien ne va plus entre la FIFA et l’UEFA. Depuis quelques années, Gianni Infantino et Aleksander Čeferin, les présidents des deux instances dirigeantes, n’entretiennent pas forcément d’excellentes relations. Et c’est toujours le cas. Ce mardi, Sky Sports, qui s’est procuré des documents judiciaires, révèle que la FIFA accuse l’UEFA d’harcèlement à l’encontre d’Infantino, mais aussi de mener une « campagne de désinformation » et de tenter d’influencer la course à sa présidence de la FIFA.

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Les avocats de la FIFA écrivent à ce sujet : « l’UEFA agit dans le but de harceler et non en raison d’un quelconque besoin légitime de mesures d’instruction. La conduite de l’UEFA démontre que sa demande a été faite de mauvaise foi et dans un but de harcèlement. Sans aucun fondement, l’UEFA suggère que M. Infantino a cherché à tirer un profit personnel de la proposition de la FFE. Juste avant l’élection présidentielle de la FIFA, l’UEFA a déposé cette requête ainsi que trois autres diffusant de fausses informations concernant M. Infantino. Ce tribunal doit rejeter toute tentative d’influencer l’élection présidentielle de la FIFA sur la base de ces motifs (…) L’UEFA, que ce soit délibérément ou par ignorance, confond valeur des capitaux propres et valeur d’entreprise.» La guerre continue.