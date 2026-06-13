CdM 2026, Maroc : le piqué subtil d’Ismael Saibari face au Brésil

Le Maroc et le Brésil s’affrontent actuellement lors de la première grosse affiche de cette Coupe du Monde 2026. Et à la mi-temps, les deux équipes se quittent dos à dos (1-1). Les Marocains avaient ouvert le score dès la 21e minute de jeu grâce à Ismael Saibari.

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Ismael Saibari ouvre le score d’un lob magnifique après une passe de Brahim Díaz. Le Maroc frappe fort ⚽️

Le Maroc mène 1-0 face au Brésil.



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L’attaquant du PSV, meilleur joueur d’Eredivisie et en partance pour le Bayern Munich, partait seul en profondeur après une excellente ouverture de Brahim Diaz. Il ajustait Alisson d’un joli piqué.