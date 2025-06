Lamine Yamal fixe une grosse exigence à Hansi Flick et aux dirigeants du FC Barcelone !

Lamine Yamal est en train de goûter aux joies de la célébrité. Effectivement, l’adolescent barcelonais vit un été plutôt animé, avec une presse people et des fans qui ne ratent pas une miette de ses vacances, marquées par des conquêtes féminines ou des activités avec certains de ses coéquipiers, mais aussi avec Neymar. L’amitié naissante du Brésilien avec l’Espagnol avait d’ailleurs suscité de l’inquiétude auprès de beaucoup de fans barcelonais, qui ont logiquement peur que la vedette de Santos puisse être une mauvaise influence pour la jeune star de la Roja.

Un été plutôt remarqué donc, et forcément, Lamine Yamal est impatient que la saison commence afin de prouver à tout le monde qu’il n’a pas été perturbé par tous ces feuilletons extra-sportifs. Mundo Deportivo explique d’ailleurs que le numéro 19 du Barça, qui pourrait d’ailleurs porter le 10 dès la reprise de la Liga, a faim de titres et de buts. Alors qu’il est attendu le 13 juillet pour la reprise de l’entraînement, il a déjà fait une demande à sa direction.

Augmenter ses stats

Effectivement, il veut encore en faire plus. Après une saison pleine, Lamine Yamal veut progresser et prendre encore plus de galon. Il a ainsi demandé à faire partie des tireurs de penalties et de coups francs pour la saison prochaine. Cette saison, c’est Robert Lewandowski qui avait la responsabilité de tirer les penalties, avec Dani Olmo et Raphinha comme options secondaires. Lamine Yamal veut entrer dans la rotation et s’il semble difficile de le voir s’emparer du rôle de tireur numéro 1 actuellement détenu par le Polonais, il souhaite au moins pouvoir en tirer quelques-uns. De même pour les coups francs, généralement attribués à Raphinha.

Lamine Yamal estime pouvoir faire des différences dans ces deux domaines, notamment sur les fins de match. Une manière de prendre du galon et de contribuer aux succès de l’équipe, mais aussi d’augmenter ses stats, forcément. On le sait, en vue du Ballon d’Or, les statistiques sont particulièrement importantes et certains joueurs comme Kylian Mbappé bénéficient déjà des penalties pour les gonfler un peu. Reste désormais à savoir quelle sera la décision d’Hansi Flick à ce sujet…