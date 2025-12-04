PSG : Vitinha assume viser le back to back en LdC

Le PSG parviendra-t-il à faire ce fameux back to back en Ligue des Champions ? Un exploit seulement réussi par le Real Madrid - 2016, 2017, 2018 - depuis la réforme de 1992. Mais ce Paris Saint-Germain de Luis Enrique a, comme les Merengues à l’époque, de solides arguments à faire valoir, avec un bon début de campagne européenne et une deuxième place au classement pour l’instant. Lors du Media Day du club de la capitale, Vitinha ne s’est d’ailleurs pas caché sur les ambitions de l’équipe.

« Bien sûr, qui ne veut pas gagner la Ligue des Champions ? On veut tous la gagner encore une fois, un back to back, ce serait encore plus incroyable. L’année dernière, on voulait aussi la gagner mais on n’a pas bien commencé au niveau des résultats… Ce n’est pas une question d’envie, c’est une question parfois de chance, de bien performer… Mais on va tout faire pour, aussi bien en championnat qu’en Ligue des Champions, on sait qu’il y aura des hauts et des bas, mais on va tout faire pour rester là-haut », a indiqué le Parisien. Le message est passé.