Gustavo Poyet est pisté par la Corée du Sud et l’Algérie

Libre de tout contrat, Gustavo Poyet pourrait devenir le nouveau sélectionneur de l’Algérie. Selon nos informations, les dirigeants de la FAF ont placé le technicien uruguayen de 58 ans parmi les finalistes pour reprendre le banc des Fennecs. Son CV bien rempli, son tempérament et son expérience du haut niveau international font de lui un candidat crédible malgré ses nombreux échecs durant sa carrière. En interne, sa candidature coche beaucoup de cases et tranche avec le profil de Vladimir Petkovic.

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Le dossier reste pourtant loin d’être plié. En effet, la Corée du Sud cherche, elle aussi, à lui confier les clés de sa sélection. Séduite par le profil de l’ancien coach de Bordeaux et de la Grèce, la fédération sud-coréenne pousse en coulisses pour rafler la mise. Entre l’Algérie et la Corée du Sud, qui aura le dernier mot ? Affaire à suivre…