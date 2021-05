Discipline : Monaco et Lyon prennent cher

Cette saison, les acteurs de Ligue 1 n'ont pas été très sages. Ce qui a fait beaucoup de travail pour la commission de discipline. On pense notamment à la bagarre générale lors de la victoire de l'Olympique de Marseille contre le Paris Saint-Germain en début de saison (1-0). Mais ce n'est pas tout ce qui s'est passé ce soir-là puisque Neymar avait accusé Alvaro Gonzalez d'avoir proféré des insultes racistes.

Les choses s'étaient plus ou moins calmées ensuite et la commission de discipline n'avait plus beaucoup de pain sur la planche. Par conséquent, Lyonnais et Monégasques, un brin tristes de ce fait, ont décidé de leur donner du travail. Dimanche dernier, en toute fin de rencontre, une nouvelle bagarre générale éclatait et Clément Turpin, l'arbitre de la rencontre dégainait quatre cartons rouges.

L'OL va devoir faire sans deux titulaires

Deux pour les Asémistes (Willem Geubbels et Pietro Pellegri) et deux pour les Rhodaniens (Marcelo et Mattia De Sciglio). Les deux formations, à la lutte pour la troisième place, qualificative pour la prochaine Ligue des Champions avaient donc les yeux rivés sur le rapport de la commission de discipline, qui se réunissait ce mercredi soir, afin de savoir si elles pourront compter sur leurs éléments sachant qu'il reste trois journées en Ligue 1.

Et le verdict est tombé. Geubbels a écopé de trois matches de suspension. Sa saison est donc terminée. Pellegri prend lui deux rencontres, tandis que Marcelo et De Sciglio rateront eux un match. Maxence Caqueret, exclu pendant la partie, prend lui un match automatique. Cela ne va pas être simple, mais les deux écuries vont donc devoir faire avec.