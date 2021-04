PSG : Neymar confirme pour sa prolongation

L'un des feuilletons majeurs du marché des transferts, en l'occurrence la prolongation de Neymar (29 ans) ou non au Paris Saint-Germain, est vraisemblablement sur le point de prendre fin. Présent ce mardi en conférence de presse avant la demi-finale aller de Ligue des Champions face à Manchester City, ce mercredi (21h, à suivre en direct commenté sur notre site), l'international brésilien a confié que « les choses vont venir naturellement ».

Egalement de passage au micro de RMC Sport ce mardi, l'ancien attaquant du FC Barcelone en a dit un peu plus et a confirmé que l'officialisation de sa prolongation, a priori jusqu'en 2026, ne devrait être qu'une formalité. « On est en discussion avec Paris. Rien ne presse. Tout est presque réglé. Je me sens à l'aise, je me sens très heureux ici au Paris Saint-Germain », a notamment confié Neymar au média, tout en ajoutant qu'il espérait bientôt voir les supporters du PSG de retour au Parc des Princes. En attendant, ils se contenteraient bien de la prolongation de leur star brésilienne.