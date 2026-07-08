Équipe de France : l’incroyable anecdote sur Michael Olise

À en croire ses premiers formateurs, Michael Olise était le genre d’enfants à l’aise dans tous les domaines. Dans une enquête réalisée par L’Équipe, son ancien professeur de mathématiques, Daniel Coker, révèle qu’Olise excellait «au foot bien sûr, mais aussi dans tous les sports qu’il découvrait, hockey, tennis, le tennis de table, le cross-country, le basket…» Le natif de Londres avait également un penchant pour le cricket, où il était apparemment «exceptionnel». Un héritage familial sans doute, puisque son père était un grand joueur de criquet nigérian.

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Interrogé aussi dans le cadre de l’enquête, son premier éducateur, Michael Richards, dévoile une drôle d’anecdote sur le phénomène : « je me souviens d’un match où Michael et ses parents étaient arrivés en retard ; nous étions menés 0-2 à la mi-temps quand il est enfin arrivé. Résultat : 3-2 pour nous, et un triplé de Michael. Un jour, il a aussi marqué un but incroyable depuis le milieu de terrain en reprenant de volée un dégagement du gardien. »