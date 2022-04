PSG : Pochettino reste soutenu en interne

Décrié pour ses résultats et critiqué pour le niveau de jeu affiché par les parisiens, Mauricio Pochettino pourrait rapidement voir son aventure au Paris Saint-Germain se terminer. Eliminé de la Coupe de France et sorti prématurément de la Ligue des Champions, l'entraîneur argentin payerait ainsi les conséquences d'une saison inaboutie au sein du club de la capitale. Pourtant, malgré ce bilan globalement décevant, The Athletic assure l'ancien coach des Spurs reste encore soutenu en interne.

A en croire les dernières révélations du quotidien britannique, le témoignage d’une source haut placée du PSG laisse, en effet, entendre que l'Argentin garde un certain standing. «Quand les joueurs perdent, c'est toujours la faute du président et de l’entraîneur. Pochettino est un gars fantastique qui y met tout son cœur», peut-on notamment lire. Reste désormais à savoir si ce soutien suffira pour que Pochettino poursuive en terres parisiennes. Rien est moins sûr...