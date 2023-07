L’inter Miami s’en met plein les poches grâce à l’effet Messi

La suite après cette publicité

L’Inter Miami a fait les choses en grand. Toute heureuse d’accueillir Lionel Messi, la franchise floridienne de Major League Soccer se frotte les mains. Car même à 36 ans, l’Argentin attire les foules. Et l’argent. Pour sa présentation, Messi a été accueilli par 18 000 personnes au DRV PNK Stadium. Un show XXL pour présenter le champion du monde aux fans tout de rose vêtus. Et si le club de David Beckham a mis les petits plats dans les grands, c’est parce qu’il est bien conscient des retombées économiques et médiatiques engendrées par une telle signature.

À l’instar de ce qu’a vécu le Paris Saint-Germain en 2021, Miami a vu ses followers bondir d’un coup. En juin dernier, après l’annonce de l’arrivée de la Pulga, l’Inter Miami a vu son nombre de followers sur Instagram passer de 1 à 8 millions. Un mois plus tard, ils sont désormais 9,8 millions d’abonnés, faisant ainsi du club de football la quatrième équipe nord-américaine la plus suivie sur le réseau social, derrière les Warriors, les Lakers et les Cavaliers.

L’Inter se frotte les mains

Financièrement, les premiers retours de l’effet Messi se font déjà sentir. Ainsi, l’Inter Miami a profité de la présentation de Messi pour mettre des maillots de l’Argentin dans sa boutique. Tout le stock est parti en moins d’une heure. Des centaines de tuniques vendues à 177€. On vous laisse faire le calcul. Avant la présentation, le club floridien avait déjà fait exploser les tarifs pour les non abonnés. Le mois dernier, les places les moins chères étaient vendues contre 1200 € environ. Un billet à 13 000€ a même trouvé preneur et le prix moyen des places était de 2300€.

Une augmentation de 1200% qui risque de faire jaser puisque l’Inter Miami va passer de cancre de la classe à équipe la plus suivie de la MLS. Enfin, recruter Messi c’est aussi faire un bond de 4500% pour les ventes merchandising. Et encore, tous ces chiffres évoqués datent du mois dernier. Quand Lionel Messi enfilera pour la première fois la tunique de Miami en match officiel, les experts estiment que tous ces revenus pourront être facilement multipliés par deux ou par trois.