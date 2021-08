Manchester United a tenté sa chance pour Lionel Messi

Tout le monde est désormais au courant : Lionel Messi (34 ans) et le FC Barcelone, c'est terminé. L'international argentin, meilleur buteur de l'histoire du Barça, un club dont il a écrit les plus belles pages de son histoire, est libre de s'engager où bon lui semble. Depuis quelques heures, le Paris Saint-Germain semble être la destination la plus probable pour La Pulga.

Si The Telegraph va dans ce sens et explique, comme de nombreux médias, que tout est bouclé ou presque avec le vice-champion de France en titre, le quotidien britannique explique toutefois que Manchester United a montré son intérêt sur ce dossier. Le media précise que les négociations avec le PSG sont allées très vite et que les Red Devils n'ont fait qu'illusion pour Lionel Messi, comprenant que l'avenir de l'Argentin était déjà tracé du côté de la capitale française.