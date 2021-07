OM : Pablo Longoria a aussi quelques galères...

La suite après cette publicité

Le mercato marseillais est enthousiasmant. Pablo Longoria compte pour l'instant plus de recrues intéressantes que de nuits complètes au cours de ces dernières semaines, puisque l'Espagnol est très (très très) actif sur ce début de marché estival. L'OM a ainsi sécurisé les arrivées de joueurs comme Gerson, Cengiz Under, Mattéo Guendouzi, Pau Lopez, Konrad de la Fuente et Leo Balerdi, et ça devrait continuer avec Luan Peres de Santos.

Mais contrairement à d'autres clubs, comme le PSG, l'Olympique de Marseille doit tout de même veiller à équilibrer ses comptes. Avant le mercato déjà, on savait que des joueurs d'un certain calibre allaient devoir être vendus pour permettre à tout ce beau monde cité plus haut de venir. Si les Marseillais ont déjà économisé énormément au niveau de la masse salariale avec les départs de Thauvin, Strootman, Mitroglou et Germain entre autres, il faut encore se séparer d'autres éléments.

Pas d'offres intéressantes

On sait déjà que ça ne sera pas Arkadiusz Milik, qui va rester en terres phocéennes comme révélé par La Provence. Il s'agira donc plutôt d'éléments comme Duje Caleta-Car ou Bouba Kamara. Seulement, comme l'indique L'Equipe, c'est compliqué de ce côté-là. Très attendu sur ces dossiers, l'ancien de Valence continue de proposer les deux joueurs cités ou encore Nemanja Radonjic un peu partout en Europe.

Mais les quelques intérêts ne se matérialisent pour l'instant pas par des offres intéressantes, alors que le club écoutera des offres pour tous ses joueurs si elles venaient à être intéressantes. Il n'y a pas que des besoins financiers qui entrent en compte, puisque Longoria souhaite également avoir un effectif plutôt court. Le chrono défile, et le président phocéen pourrait être contraint de revoir ses plans si les offres tant attendues n'arrivent pas...