Fenerbahce nomme Domenico Tedesco sur son banc

Depuis plusieurs jours, Fenerbahce est sans entraîneur. Suite à l’élimination en barrages de Ligue des Champions contre Benfica, José Mourinho a été évincé du banc du club stambouliote. Dès lors, les dirigeants du Fener se sont lancés à la recherche d’un nouvel entraîneur. Ces dernières heures, le nom de Domenico Tedesco est revenu avec insistance. Finalement, l’arrivée de l’ancien sélectionneur de la Belgique a été officialisée ce mardi :

«Domenico Tedesco a été nommé directeur technique de l’équipe professionnelle de football A de notre club. L’entraîneur, avec qui un accord a été trouvé pour signer un contrat de 2 ans, sera assisté de Gökhan Gönül, l’un de nos anciens capitaines, qui a porté notre maillot rayé pendant de nombreuses années. Les détails concernant la cérémonie de signature de notre nouvelle équipe technique seront partagés ultérieurement. Nous le présentons au public.»