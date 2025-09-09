Menu Rechercher
Fenerbahce nomme Domenico Tedesco sur son banc

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
tedesco @Maxppp

Depuis plusieurs jours, Fenerbahce est sans entraîneur. Suite à l’élimination en barrages de Ligue des Champions contre Benfica, José Mourinho a été évincé du banc du club stambouliote. Dès lors, les dirigeants du Fener se sont lancés à la recherche d’un nouvel entraîneur. Ces dernières heures, le nom de Domenico Tedesco est revenu avec insistance. Finalement, l’arrivée de l’ancien sélectionneur de la Belgique a été officialisée ce mardi :

Fenerbahçe SK
Yeni Teknik Direktörümüz Domenico Tedesco

Kulübümüzün Profesyonel Futbol A Takımı Teknik Direktörlük görevine Domenico Tedesco getirilmiştir.

2 yıllık sözleşme imzalamak üzere anlaşmaya varılan teknik adamın yardımcılığını uzun yıllar çubuklu formamızı giyen önceki kaptanlarımızdan Gökhan Gönül yapacaktır.

Yeni teknik ekibimizin imza törenine ilişkin detaylar daha sonra paylaşılacaktır.

Kamuoyunun Bilgisine Sunarız.

Fenerbahçe Spor Kulübü
Voir sur X

«Domenico Tedesco a été nommé directeur technique de l’équipe professionnelle de football A de notre club. L’entraîneur, avec qui un accord a été trouvé pour signer un contrat de 2 ans, sera assisté de Gökhan Gönül, l’un de nos anciens capitaines, qui a porté notre maillot rayé pendant de nombreuses années. Les détails concernant la cérémonie de signature de notre nouvelle équipe technique seront partagés ultérieurement. Nous le présentons au public.»

Pub. le - MAJ le
