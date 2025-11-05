Menu Rechercher
Le rendez-vous judiciaire entre Mbappé et le PSG a été fixé

Par Matthieu Margueritte
Kylian Mbappé lors de sa présentation officielle au PSG en 2017 @Maxppp

Le conflit entre le Paris Saint-Germain et Kylian Mbappé n’est toujours pas réglé. Pour rappel, le buteur du Real Madrid réclame toujours 55 M€ d’impayés aux Rouge et Bleu. Une somme qui correspond aux trois derniers mois de salaire de son contrat de travail ainsi que des primes de signature et d’éthique.

Une source a d’ailleurs précisé à l’AFP que le joueur « demande la requalification de son CDD en CDI. Aujourd’hui, l’agence de presse affirme que les deux parties se retrouveront devant les prud’hommes de Paris le lundi 17 novembre à 13h.

