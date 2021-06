Angleterre : Gareth Southgate pointe du doigt le jeu proposé par son équipe

Sterling, Phil Foden ou encore Rahsford, les Three Lions peinent à produire un jeu alléchant et semblent même souvent sans idée offensivement. Une situation qui n’a évidemment pas échappé au sélectionneur Gareth Southgate qui estime que son équipe doit mieux faire lors des prochains matchs.

La suite après cette publicité

« Cela a été une soirée frustrante. On sait qu'on peut mieux jouer que ça. Et il faut rendre hommage à l'Écosse qui a défendu avec vaillance et a bien joué. On n'a pas fait assez pour remporter le match, et quand on ne remporte pas un match en tournoi, il faut au moins s'assurer de ne pas le perdre. On comprend que ce soit une déception pour nos supporters, mais on va se ressaisir et passer au prochain match. Toute l'équipe doit se regarder en face et se dire "ça commence avec moi, il faut que je sois meilleur". On sait que nous n'avons pas fait assez pour gagner ce soir, nous n'avons pas assez tiré au but, donc c'est une chose sur laquelle on va devoir se pencher ces prochains jours », a-t-il lancé en conférence de presse.