PSG : Matvey Safonov a fait des efforts pour Emmanuel Macron

Samedi soir, le PSG a soulevé sa deuxième Ligue des Champions. Une fierté pour Matvey Safonov, qui a été reçu avec l’ensemble de l’équipe, du staff et de la direction à l’Elysée par le Président de la République Emmanuel Macron. Sur ses réseaux sociaux, le Russe est revenu sur ce moment. Il a d’ailleurs avoué avoir préparé ce moment pour comprendre le discours de l’homme d’État.

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« Nous sommes allés à la résidence du président français, où il a personnellement félicité l’équipe pour sa victoire. Nous avons écouté son discours, comme l’an dernier. Cette fois-ci, cependant, j’avais déjà révisé mon français et j’ai pu comprendre au moins une partie de ce qu’il disait. La partie officielle s’est terminée ainsi, et nous avons ramené le trophée dans notre stade. Là, nous avons revu nos familles pour la première fois de la journée. Un dîner nous attendait, puis la célébration dont beaucoup d’entre vous ont probablement été témoins : un stade plein à craquer de nos supporters, le trophée de la Ligue des Champions et une ambiance incroyable.» Le portier peut savourer après une belle saison.