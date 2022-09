Real Madrid, EdF : la durée d'absence de Karim Benzema est connue

Le Real Madrid a annoncé la blessure de l'attaquant international français Karim Benzema, sorti lors du déplacement victorieux à Glasgow face au Celtic (3-0). En effet, le buteur de 34 ans est victile d'un pépin «au muscle semi-tendineux et une surcharge au quadriceps, tous deux à la cuisse droite», indique notamment le club de la capitale espagnole par le biais d'un communiqué dévoilé ce mercredi après-midi.

Et selon les informations de Relevo, l'auteur de 4 buts et 1 passe décisive en 6 matches cette saison devrait rater un mois de compétition. En plus de ne pas disputer les trois prochaines échéances des Merengues, entre la Liga (Majorque et Atlético) et la Ligue des champions (Leipzig), l'ancien Lyonnais ne pourrait pas rejoindre le prochain rassemblement de l'équipe de France, le dernier avant la Coupe du Monde au Qatar. Il ferait alors son retour pour la réception d'Osasuna le 2 octobre prochain.