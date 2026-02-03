Al-Ittihad annonce le départ de N’Golo Kanté !

C’était un des gros dossiers de cette fin de mercato. Fenerbahçe a tenté une attaque éclair pour N’Golo Kanté, l’international tricolore d’Al-Ittihad. Le club truc, ambitieux, voulait frapper un gros coup, mais le transfert n’a pas pu être bouclé à temps. La faute au dossier En-Nesyri, qui devait faire le chemin inverse, et dont le transfert n’a pas pu être validé à temps auprès des instances.

Mais ce mardi, les discussions ont repris entre les deux clubs, comme dévoilé en exclusivité par nos soins. Et visiblement, un accord a été trouvé, alors que les Turcs avaient déjà obtenu le feu vert de Kanté, dont le contrat expirait en juin prochain. Pour rappel, le mercato ferme ses portes vendredi en Turquie, et les clubs ottomans peuvent donc encore faire leurs courses.

L’avenir de Kanté va bien s’écrire en Turquie

Et ce soir, le club saoudien a confirmé le départ de l’ancien de Leicester via une publication sur ses réseaux sociaux. « Le club accepte de vendre le reste du contrat de N’Golo Kanté », a ainsi précisé Al-Ittihad. Un transfert au Fenerbahçe bouclé donc, et l’international tricolore va découvrir un nouveau championnat, avant ce Mondial 2026 auquel il a de fortes chances de participer.

A Istambul, il retrouvera notamment Mattéo Guendouzi, son compatriote, lui aussi recruté cet hiver, ainsi que Sidiki Chérif, arrivé tout droit d’Angers. Et selon nos informations, Youssef En-Nesyri devrait bien filer en Arabie saoudite, après avoir résilié son contrat avec le géant turc. Tout est bien qui finit bien donc.