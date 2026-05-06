La décision radicale des supporters de l’OM pour la fin de saison

Rien ne va plus dans la cité phocéenne ! Plongé dans une crise sportive profonde avec des résultats cataclysmiques, l’Olympique de Marseille, qui pourrait ne pas disputer la moindre Coupe d’Europe la saison prochaine, traverse une fin de saison sous très haute tension. Face à ce naufrage collectif, la direction n’a pas hésité à sévir en prolongeant la mise au vert des joueurs au centre d’entraînement en guise de punition. Mais la fracture est désormais totale avec les supporters, qui n’en peuvent plus de cette situation. Excédés par les prestations de leur équipe, les différents mouvements ultras du club se sont réunis ce mardi lors d’une première entrevue décisive. L’objectif ? Préparer une action commune et frapper un grand coup pour matérialiser leur mécontentement lors des ultimes échéances à domicile.

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Si beaucoup s’attendaient à des manifestations explosives ou à une fronde sonore, les fidèles de l’OM ont finalement opté pour une sanction bien plus glaçante : le silence absolu et la grève et le tout sans aucune forme de violence. Des décisions radicales ont ainsi été actées (sous une forme qui peut encore évoluer dans les prochains jours). D’abord, à l’occasion du déplacement sur la pelouse du Havre en marge de la 33e journée de championnat, aucun groupe de supporters ne fera le voyage et le parcage visiteur sonnera creux. La sentence sera du même acabit pour le dernier rendez-vous de la saison à domicile face au Stade Rennais FC : une ambiance "stade mort" a été décrétée au Vélodrome avec l’absence totale de bâches et d’animation. Si les adhérents qui le souhaitent pourront néanmoins s’y rendre individuellement, le message envoyé par le peuple marseillais est limpide : les tribunes ont décidé de tourner le dos à leurs joueurs. Une décision forte mais qui peut encore être amenée à évoluer dans les prochaines heures…