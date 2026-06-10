Monaco : Maghnes Akliouche confirme son futur transfert cet été

Cela ne faisait que peu de doutes, mais on en a désormais la confirmation : cet été marquera le début d’une nouvelle aventure pour Maghnes Akliouche. Déjà très sollicité l’été dernier, l’international tricolore quittera finalement Monaco lors du prochain mercato comme il l’a confirmé dans un entretien accordé à Nice-Matin.

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« Si la prochaine étape sera un transfert cet été ? Oui mais franchement, je reste vraiment focus sur cette Coupe du monde. Je sais que tout peut se passer, y compris pendant la compétition. C’est une grosse fenêtre d’exposition mais je reste concentré sur les objectifs de l’équipe nationale. Je ne veux pas manquer de respect à mon club non plus en parlant de mercato maintenant. Il y a d’autres choses à gérer», a-t-il confié.