Belgique : Kevin De Bruyne tacle subtilement Rudi Garcia

Kevin De Bruyne a livré une prestation remarquée lors de la victoire de la Belgique face à la Turquie, au point d’être désigné homme du match. Après la rencontre, le milieu de terrain a notamment évoqué son adaptation au système de Mark van Bommel, sans jamais citer directement Rudi Garcia. Une comparaison qui laisse toutefois clairement apparaître sa préférence : « c’est vrai que ce jeu me convient mieux. J’ai toujours été habitué de jouer du football agressif vers l’avant. Les joueurs autour de moi sont tellement énergiques qu’ils me poussent vers l’avant. Mais je dois aussi dire que physiquement, je me sens plus fort que la saison passée. »

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Le capitaine belge a également assuré qu’il ne cherchait pas particulièrement à répondre à ses détracteurs, tout en reconnaissant avoir traversé une période plus compliquée la saison dernière. De Bruyne estime surtout avoir retrouvé de meilleures sensations depuis le début de ce rassemblement : « Je suis fatigué, mais c’est chouette d’avoir joué trois bonnes rencontres. Au début de ce rassemblement, j’avais dit que je me sentais bien. La saison passée a été difficile, j’espère désormais pouvoir continuer sur ma lancée. » Et lorsqu’il est interrogé sur les critiques dont il a pu faire l’objet, il préfère rester centré sur lui-même : « Je ne me prends pas la tête. J’ai un regard assez critique sur moi-même, sur ma façon de me comporter aux entraînements et en match. Je ne suis plus le même qu’il y a dix ans, mais je peux encore aider. Je prends du plaisir, et c’est ça le plus important. »