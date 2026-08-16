Mercato AC Milan : la sortie remarquée de Ruben Amorim sur les internationaux français !

L’AC Milan a terminé sa préparation estivale sur une belle note en s’imposant face à Manchester United (4-2). Mais au-delà de cette victoire prestigieuse, c’est surtout le mercato qui anime les Rossoneri. Le club lombard a décidé de faire des choix forts pour remodeler son effectif et a notamment écarté quatre joueurs de son projet : Christopher Nkunku, Youssouf Fofana, Fikayo Tomori et Matteo Odogu. Deux internationaux français sont donc directement concernés, avec Nkunku et Fofana désormais poussés vers la sortie.

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Après la rencontre, Ruben Amorim a justement été interrogé par Sky Italia sur cette situation et a assumé pleinement les décisions prises concernant les quatre joueurs. « Ils ont été excellents pendant la pré-saison, mais nous devons faire des choix. Nous sommes en pleine mutation, et je pense qu’il est important de changer dès maintenant. Nous sommes au début d’un projet, et nous avons de jeunes joueurs qui auront de la place ; il faut leur donner cette opportunité. Je suis donc désolé pour eux, mais nous n’avons pas le choix. » Une sortie claire du technicien portugais, qui confirme donc que les performances réalisées durant la préparation n’ont pas changé la position du club.

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Ruben Amorim défend Maignan et Rabiot

Amorim a également tenu à mettre les choses au clair concernant Mike Maignan et Adrien Rabiot après leur retour tardif à l’entraînement. Alors que certains s’interrogeaient sur cette situation et évoquaient même un possible manque de respect envers l’institution, le coach milanais a expliqué qu’il s’agissait d’une décision personnelle. « Rabiot, Modríc et Mike ont bénéficié de jours de repos supplémentaires, car ils ont joué davantage. Et c’est important pour moi. Tout le monde se plaint du nombre de matchs et du fait que les joueurs ne pourront pas supporter la charge de travail. Je leur ai accordé ces jours supplémentaires, car je savais déjà qu’ils ne seraient pas en mesure de jouer ici. Je leur ai donc donné trois jours de plus. »

Le Portugais a surtout insisté sur le fait que ses trois joueurs n’avaient absolument rien demandé et qu’ils avaient simplement respecté le programme établi par le staff. « Rien ne changera. Et il est très important pour moi de préciser que c’était ma décision, pas celle des joueurs. Ils veulent s’entraîner. Demain, ils seront à Milanello pour préparer le premier match. Ils avaient un programme chargé et l’ont respecté, car nous en avons la preuve. Je tiens donc à ce que ce soit bien clair, car je pense que c’est important. » Une mise au point ferme de Ruben Amorim, alors que l’AC Milan s’apprête désormais à entrer dans une nouvelle phase de son mercato avec plusieurs dossiers chauds à régler.