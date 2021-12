PSG : un mercato estival XXL qui déçoit

La suite après cette publicité

Pour le moment, le Paris Saint-Germain ne parvient pas à soulever la Ligue des Champions, mais il connaît la recette pour être le champion du mercato. En 2017, le club de la capitale avait dépensé pas moins de 400 M€ pour recruter la doublette Neymar-Mbappé. Quatre ans plus tard, les Rouge-et-Bleu n’ont pas investi autant d’argent, mais le recrutement estival 2021 a laissé toute la planète foot bouche bée.

Les Parisiens ont en effet réussi à recruter Achraf Hakimi, Georginio Wijnaldum, Gianluigi Donnarumma, Sergio Ramos et Lionel Messi ! Le latéral de l’Inter a coûté 60 M€ et les quatre autres stars sont arrivées libres de tout contrat. En clair, Paris a su attirer les joueurs sans contrat les plus convoités. Et tout ça sans oublier la venue du jeune talent portugais Nuno Mendes.

Forcément, en recrutant ces cinq stars, les attentes étaient élevées. Surtout pour Messi. Voir La Pulga en Ligue 1 semblait relever du domaine de la science-fiction. Mais à l’heure où la mi-saison a sonné, le bilan de ce mercato estival n’est pas très glorieux. Pas grand-chose à reprocher à Donnarumma. L’Italien doit composer avec Keylor Navas, un coach refusant d’établir une hiérarchie claire et il n’a commis aucune grossière erreur.

Des stars pas au rendez-vous

De son côté, Hakimi a réalisé un gros début de saison (3 buts, 2 passes décisives) et a développé une relation technique particulière avec Kylian Mbappé. Paris semblait avoir enfin réglé son problème de latéral. Mais depuis plusieurs semaines, le Marocain brille nettement moins. Pochettino ne l’utilise pas comme piston, mais comme latéral classique. Résultat : ses lacunes défensives s’affichent au grand jour. Enfin, il passe également beaucoup de temps à faire des appels sans être servi.

Concernant Wijnaldum, beaucoup attendaient l’apport de son expérience à Liverpool. Pour le moment, le Batave semble perdu et hormis son doublé inscrit contre Leipzig le 3 novembre dernier, aucun fait majeur à signaler. Pire, son aventure parisienne pourrait même se terminer prématurément puisqu’il est annoncé de retour en Angleterre où Arsenal lui ferait les yeux doux.

Passons à Sergio Ramos. Son bilan est catastrophique, mais il va être très rapide. Arrivé en juillet, seulement trois matches joués, 175 minutes au compteur et déjà un carton rouge. L’Espagnol ne pourra pas faire pire lors de la deuxième moitié de saison. Enfin, le cas Messi fait lui aussi beaucoup parler. Si certains ont longtemps évoqué un positionnement mal choisi par Pochettino (ailier droit), force est de constater que La Pulga n’est pas dans son assiette.

Sans doute marqué par son départ inattendu de Barcelone, après une vingtaine d’années passées en Catalogne, l’Argentin n’a pas la réussite escomptée. Auteur de 1 but et de 4 passes décisives en 11 matches de Ligue 1, il affiche 5 réalisations en Ligue des Champions. Un bilan plus flatteur sur la scène européenne, mais il pèse trop peu sur le jeu parisien. Résultat : ce mercato estival a sous doute davantage ravi les équipes de communication et du marketing du PSG que le staff technique et les supporters.