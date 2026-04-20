PSG : le diagnostic est tombé pour la blessure de Vitinha

Une soirée noire. Dimanche soir, le Paris Saint-Germain s’est incliné 2 à 1 au Parc des Princes face à l’Olympique Lyonnais. Une défaite qui ne fait pas les affaires des champions de France en titre (69 points), qui voient le Racing Club de Lens (68 points) revenir à seulement une longueur. Mais les Franciliens ont un match en retard à jouer mercredi face au FC Nantes, qui avait accepté que la rencontre soit déplacée afin que le PSG puisse préparer sereinement son 1/8e de finale de Ligue des Champions face à Chelsea. Un match que les coéquipiers de Marquinhos joueront sans Vitinha.

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Titulaire face à l’Olympique Lyonnais dimanche soir, le Portugais a été remplacé à la 39e minute de jeu par Warren Zaïre-Emery. En effet, le milieu de terrain de poche lusitanien a été victime d’une blessure à la cheville droite après son duel avec Endrick, qui a été passeur décisif pour Afonso Moreira sur cette action. Mal retombé, Vitinha a immédiatement fait la grimace avant d’être remplacé quelques minutes plus tard. Il a directement rejoint les vestiaires en boitant. Ce qui est une très mauvaise nouvelle à huit jours de la 1/2 finale aller de C1 face au Bayern Munich.

Vitinha et le PSG sont fixés

Après le revers face à Lyon, Luis Enrique n’a pas été très bavard à ce sujet. « Rien de positif, quand tu changes un joueur sur une action un peu dangereuse, il faut attendre les tests et on va voir.» Dans la foulée, France Info a précisé que le Portugais, qui inquiète son club, allait passer une IRM lundi afin d’en savoir plus sur la nature exacte de sa blessure et sur sa potentielle durée d’absence. L’ancien joueur du FC Porto a donc été examiné et le verdict est tombé. Le Paris Saint-Germain a fait un point sur son état de santé par le biais d’un communiqué de presse médical.

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«Victime d’une inflammation du talon droit suite à un choc reçu lors du match contre l’Olympique Lyonnais, Vitinha restera en soins ces prochains jours. Une nouvelle évaluation sera faite en fin de semaine», peut-on lire dans le communiqué publié par les champions d’Europe en titre. Le PSG, qui vient seulement de retrouver Fabian Ruiz, et Vitinha sont donc fixés.