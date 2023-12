Barça : l’agent de Frenkie de Jong balaye violemment toute polémique

Surclassé par Gérone en Liga (2-4) le week-end dernier en Liga, le FC Barcelone n’a pas été en mesure de relever la tête en Ligue des champions en s’inclinant sur la pelouse du Royal Antwerp (3-2). Outre le résultat décevant, l’absence de Frenkie De Jong a également retenu l’attention. D’après les rumeurs circulant de l’autre côté des Pyrénées, le milieu de terrain néerlandais aurait été soupçonné d’avoir simulé une maladie pour manquer le déplacement en Belgique par son directeur sportif, Deco. Il s’en serait suivi un échange musclé entre les deux hommes par téléphone selon les indiscrétions de la RAC1.

Interrogé à ce sujet par le journal néerlandais De Telegraaf, l’agent du Batave a coupé court à la polémique sur le ton de l’agacement. «C’est une fausse nouvelle. C’est la plus grande absurdité qui ait été débitée autour de Frenkie De Jong depuis longtemps. Le joueur était tout simplement malade. Il avait des symptômes de fièvre et ne pouvait ni voyager ni jouer», a exprimé Ali Dursun avant de voler au secours de son protégé. «Ce gars-là est un pro jusqu’au bout des ongles. C’est juste un professionnel, un joueur modèle. La réputation de Frenkie n’est pas affectée parce qu’il est toujours à la hauteur. Il n’y a pas eu de cris au téléphone comme on l’a prétendu, pas de points d’interrogation. Les choses sont maintenant créées d’une manière fausse. La relation avec Deco est tout simplement bonne et stable», a-t-il fini par conclure, des propos rapportés par As.