La sortie cash du DG de l’OL sur le mercato hivernal

Présent au micro de L1+ ce dimanche soir, le directeur général de l’OL, Michael Gerlinger, est revenu sur la situation financière du club rhodanien. Relégué administrativement en Ligue 2 avant d’être repêché sur le fil quand Michele Kang a remplacé John Textor à la présidence, l’actuel 7e de Ligue 1 n’est toutefois pas encore totalement tiré d’affaire. «Sur une échelle de 1 à 10 du danger pour l’OL cet été, c’était 11. C’était extrêmement dangereux. On est très content d’être là aujourd’hui, en Ligue 1, et de jouer le PSG. Mais on a toujours beaucoup de choses à faire. C’est toujours une situation difficile mais on est très content de ce qu’on a fait cet été. Sportivement, financièrement, on est sur le bon chemin», a ainsi rappelé le dirigeant lyonnais.

Relancé sur le mercato hivernal - à l’heure où le club travaille sur des pistes comme le prêt sec d’Endrick en provenance du Real Madrid - Gerlinger s’est, là aussi, voulu très prudent, assurant toutefois que Malick Fofana ne devrait pas être vendu. «Je l’avais dit en septembre, la vente de Malick Fofana n’a jamais été sur la table pour janvier. On verra ce qu’il se passe sur les prochaines semaines. Financièrement ça ne va pas super bien donc il faut voir ce qu’on peut faire. Mais ce ne sera pas des transferts comme Malick Fofana, bien sûr que non». Le message est passé.