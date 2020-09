Inter : Lautaro Martinez va rester

Ces derniers mois, Lautaro Martinez a été annoncé avec insistance du côté du FC Barcelone. L'attaquant argentin de 23 ans était la priorité du club catalan, mais tout s'est vite écroulé, en partie à cause de la crise du coronavirus, et ce alors que les Blaugranas avaient tenté de nombreuses stratégies passant même par des échanges de joueurs pour convaincre leurs homologues italiens. S'il a ensuite été question de Manchester City et même du Real Madrid, l'ancien du Racing devrait bien rester à Milan.

« Il n'y a rien avec le Real Madrid, on n'a pas parlé avec eux, ni avec le Barça. Va-t-il rester ? C'est ça. Lautaro reste ici à l'Inter », a confié son agent Beto Yaqué à Sky Sport. Ce dernier va rencontrer les dirigeants lombards pour discuter d'un nouveau contrat pour son poulain. Les fans intéristes peuvent respirer...