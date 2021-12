Premier League : la 20e journée bientôt reportée à cause du Covid-19 ?

Avec le variant Omicron et la montée de cas de Covid-19 en Angleterre, la Premier League est grandement perturbée depuis quelques jours. Ce week-end, six matches de la 18e journée du Championnat d'Angleterre on en effet été reportés à cause de cas dans certaines formations. Et une réunion d'urgence va se tenir ce lundi nous annonce The Athletic.

Le média britannique affirme que les club de Premier League doivent se réunir ce lundi pour discuter des prochaines rencontres en cette période de fêtes de fin d'année. Et si le Boxing Day ne semble pas menacé, c'est la 20e journée, prévue du 28 au 30 décembre, qui pourrait être reportée entièrement... Les amateurs de ballon rond n'auront donc peut-être pas autant de matches anglais que d'habitude dans les prochains jours.