Saint-Etienne : Claude Puel dénonce des fake news

Les jours semblent comptés pour Claude Puel. Après la lourde défaite de Saint-Etienne sur la pelouse de Strasbourg le week-end dernier, des supporters ont réclamé le départ sur le champ de l'entraineur de l'équipe première avec une banderole plutôt menaçante. «Puel, on te laisse 24h pour démissionner...» La direction hésite quant à elle à se séparer du technicien, même si le divorce a l'air proche car le club est tout simplement bon dernier de Ligue 1.

Puel lui a réagi en conférence de presse et ne compte pas se laisser impressionner. «Je n'ai pas l'habitude de me mettre en avant. Je veux tout donner avec mon staff pour l'équipe. Il y a un environnement avec pas mal de fake news sur ma personne, mais je n'en fais pas cas. (...) Je ne vais pas m'étaler. Mon action, je la mène depuis deux ans. Et je suis en mission. (...) Je pense que les supporters seront derrière leur équipe, et c'est le plus important. On est à domicile et imposer une pression à notre adversaire, et non pas créer une atmosphère néfaste pour notre équipe.» L'ambiance risque d'être lourde à Geoffroy-Guichard pour la réception d'Angers ce vendredi (à suivre en live commenté sur FM).