Christophe Dugarry se mouille pour l'avenir de Paul Pogba

Paul Pogba jouera-t-il au Real Madrid la saison prochaine ? Si ça ne dépendait que de Zinedine Zidane, le champion du monde 2018 aurait probablement déjà porté la tunique merengue cette saison. Et le feuilleton concernant l'avenir du Mancunien est déjà bien parti, alors que le Français pourrait tout de même prolonger avec les Red Devils. Dans son émission Team Duga sur RMC Sport, Christophe Dugarry s'est exprimé sur la possibilité de le voir à Madrid et sur ce qu'il apporterait à l'entrejeu madrilène.

« On l'a tous observé que ce milieu devenait un peu vieillissant. C'est un milieu qui a du mal à se projeter, à casser des lignes, à venir en deuxième rideau lorsqu'il y a des centres. Pogba sait le faire. C'est un garçon qui est capable de marquer des buts. Pour moi, c'est le garçon idéal pour amener ce qu'il manque au Real Madrid. Ça fait un an que c'est compliqué pour lui, parce qu'il a des blessure et que son équipe ne marche pas fort, mais à chaque fois qu'il a pu jouer, il retrouve très rapidement son niveau. Connaissant Zizou, s'il y a eu un coup de cœur pour Pogba, il n'y a aucune raison pour qu'il soit parti un an après », a expliqué le consultant. Plus qu'à attendre pour voir si les Merengues passeront à l'attaque...