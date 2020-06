Florian Maurice répond aux tacles de Jean-Michel Aulas

La suite après cette publicité

Cet été, l'Olympique Lyonnais a perdu Florian Maurice. L'ancien responsable de la cellule de recrutement de rhodanienne a rejoint le Stade Rennais pour y occuper le rôle de directeur sportif. Une décision qui n'a pas été du goût de Jean-Michel Aulas, qui a multiplié les tacles à son encontre. «Ça m’a beaucoup peiné. Je l’ai eu comme joueur, je l’ai fait revenir par OLTV, je l’ai mis dans le grand bain au jour le jour de l’OL, il a travaillé pour le recrutement. Il était au plus profond du club, au cœur de l’institution, un endroit intime. Je l’ai élevé, aimé, et il nous tourne le dos le deuxième jour du confinement», avait-il confié au Progrès. Présenté ce lundi à Rennes, Florian Maurice n'a pas pu échapper aux questions sur son ancien club et son ancien président. «Je ne vais pas commenter les propos de mon ancien président. J'ai travaillé avec lui pendant des années en tant que joueur puis en tant que responsable de la cellule de recrutement. Je ne peux pas vous dire que ça ne me touche pas, mais je ne ferai pas de commentaire».